Северное сияние украсило небо над Петербургом и Ленобластью в ночь на 25 сентября

Утром разноцветные отблески в небе наблюдали жители нескольких районов Северной столицы.

В ночь на понедельник, 25 сентября, северное сияние озарило небо над Петербургом и Ленобластью. Судя по кадрам, выложенным в Telegram-канале "АсторФотоБолото", утром природное явление можно было увидеть даже близи нескольких станций метро.

Так, ночью аврора озарила небо недалеко от станции "Звёздная". Чуть позже, в 5 часов утра, его заметили в Выборгском районе. Насладились природным явлением и жители ЖК "Балтийская жемчужина" в Красносельском районе.

Наиболее ярко огни мерцали в Ленобласти в районе Ладожского озера.

Ранее мы сообщили о том, что кабаны Петербурга и Ленобласти готовятся к зиме.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Roman Efimov)