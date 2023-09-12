Кабаны Петербурга и Ленобласти готовятся к зиме: как не стать жертвой нападения

В Петербурге и Ленобласти участились случаи встреч с кабанами. Животные готовятся к зиме и ищут пищу, поэтому стали активнее.

С наступлением холодов кабаны увеличивают свою потребность в пище в 3-4 раза по сравнению с летним периодом. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

Животные активны преимущественно в ночное время и выходят на жировку перед закатом. Они могут облюбовать поля, огороды, дачные участки, особенно те, которые находятся рядом с лесом.

В период пополнения запасов перед зимой увеличивается количество случаев встреч с кабанами. Однако, кабан может представлять опасность для человека, поэтому не стоит приближаться к животному, если оно замечено на дачном участке. Особую осторожность стоит проявлять при встрече с потомством кабанов, так как самка может наброситься на человека, защищая детенышей.

Если же встреча со зверем произошла, то не следует поворачиваться к кабану спиной. Если кабан увидел человека, но не нападает, то следует отступать назад, не выпуская зверя из поля зрения. Также нужно стремиться занять позицию, при которой между человеком и животным будет какое-то препятствие: стволы деревьев, кусты и т.п.

Дикий кабан редко нападает по своей инициативе. Зверь может броситься, когда он ранен или разъярён. Нельзя дразнить животное и пытаться отогнать, бросая в зверя камни или палки.

Ранее сообщалось, что в Неве у Октябрьской набережной заметили тушу мертвого кабана.

Видео: ВКонтакте / "Поребрик Сити | Новости Санкт-Петербурга"