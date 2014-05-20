В Неве у Октябрьской набережной заметили тушу мертвого кабана

Труп был передан в ветслужбы города.

В четверг, 8 июня, гулявшие по Октябрьской набережной петербуржцы заметили в акватории Невы странный плавающий объект. Как выяснилось позднее, в реке плавала туша мертвого кабана. По данным пресс-службы Северо-Западного Управления Росприроднадзора, труп вепря уже передан ветеринарам, чтобы избежать заражения воды.

Специалисты ведомства отметили, что дикие кабаны отлично держатся на воде и могут без труда пересекать водоёмы, которые стали преградой на их пути.

Предполагается, что кабан погиб в воде из-за слишком быстрого течения Невы. В Роспироднадзоре подчеркнули, что подобные происшествия случаются в городе не первый раз.

Ранее мы сообщили о том, что в посёлке Лесное обнаружили сгнивший труп в реке.

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