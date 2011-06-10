В петербургском парке 300-летия прошел гастрономический фестиваль

Дождливая и ветреная погода не испугала участников мероприятия.

В понедельник, 6 ноября, в парке 300-летия завершился Петербургский гастрономический фестиваль, который стартовал 28 октября. Дождливая и ветреная погода не испугала участников мероприятия. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В День народного единства, 4 ноября, на фестивале была тематическая программа, посвященная культуре и традициям народов России. Для детей организовали игровую площадку с аниматорами, зону игровых автоматов и аттракционы.

Ранее на Piter.TV: в Петропавловской крепости заключительный день фестиваля "Чудо света".

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)