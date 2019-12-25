В общежитии СПбГУГА нашли истекающую кровью студентку

Девушку забрали в больницу с ножевыми ранениями шеи, живота и рук.

В среду, 14 октября, в полицию Петербурга поступила информация о том, что в общежитии СПбГУГА в Московском районе нашли истекающую кровью студентку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшей оказалась 18-летняя уроженка Минеральных Вод. Рядом с девушкой лежал окровавленный нож. Ее увезли в больницу с порезом шеи, четырьмя ножевыми ранениями в живот, вскрыты вены обеих рук.

В комнате, где нашли девушку, пахло перцовым газом. Окно было открыто. Другие обстоятельства случившегося не сообщаются.

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Фото: Piter.TV