В петербургском кафе с шавермой ползают крысы

В киосках, продающих выпечку и шаверму по прилавкам ползают крысы.

Подписчица “Пикабу” выложила в сеть видео, на котором видно, как здоровая крыса пробегает по прилавку, на котором готовят еду. Девушка сообщила, что увидела этот вопиющий случай в одном из киосков около СПбГЭУ.

В комментариях люди стали возмущаться наглым поведением животного. Некоторые предположили, что именно из таких мясистых тушек и изготавливается “самса.

Другие предложили хозяевам кафе установить рядом специальную клетку и сообщать всем посетителям, что крыса - домашний питомец. А затем можно просто реально ее прикормить. Тогда, по мнению пользователей, никто придираться не будет. Хотя Роспотребнадзор мог бы поспорить с данным утверждением.

Видео: YouTube/ Людмила Харитонова