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lesjasap
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В петербургском кафе с шавермой ползают крысы

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В киосках, продающих выпечку и шаверму по прилавкам ползают крысы.

Подписчица “Пикабу” выложила в сеть видео, на котором видно, как здоровая крыса пробегает по прилавку, на котором готовят еду. Девушка сообщила, что увидела этот вопиющий случай в одном из киосков около СПбГЭУ. 
 
В комментариях люди стали возмущаться наглым поведением животного. Некоторые предположили, что именно из таких мясистых тушек и изготавливается “самса. 
 
Другие предложили хозяевам кафе установить рядом специальную клетку и сообщать всем посетителям, что крыса - домашний питомец. А затем можно просто реально ее прикормить. Тогда, по мнению пользователей, никто придираться не будет. Хотя Роспотребнадзор мог бы поспорить с данным утверждением. 
 
Видео: YouTube/ Людмила Харитонова
Теги: кафе , крысы , шаверма
Категории: Новости СПб Картина дня

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