В хостеле на Васильевском острове мужчина надругался над подростком

Мама потерпевшего обратилась в полицию спустя несколько дней.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над 15-летним подростком. Накануне в полицию обратилась мать потерпевшего, узнал Piter.tv.

Ране мальчик провел ночь в хостеле на проспекте КИМа, где и произошло предполагаемое преступление. Женщина обратилась к правоохранителям не сразу, так как инцидент случился еще 2 августа. Под подозрение попал 35-летний безработный мужчина. Ранее он привлекался к ответственности за кражу и покушение на грабеж.

Подозреваемого удалось задержать на набережной Обводного канала. Его поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.tv