Гроссмейстер Карякин станет наставником шахматного клуба в суворовском училище

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище открылся шахматный клуб.

В суворовском военном училище открылся спортивный комплекс и шахматный клуб при личной поддержке Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Суворовцы в 2016 году выиграли турнир довузовских образовательных организаций. А недавно заняли первое место на Всеармейском чемпионате по шахматам в Оренбурге. С предложением стать куратором шахматных клубов и команд довузовских военных учебных заведений выступил гроссмейстер Сергей Карякин.

Карякин рассказал, что недавно он провел сеанс одновременной игры с воспитанниками Оренбургского президентского кадетского училища и поиграл с суворовцами на открытии шахматного клуба.

Я почувствовал, что ребята играют очень здорово, у них есть хороший шахматный потенциал. Я был бы рад стать частью команды ЦСКА. Сергей Карякин

Сергей Шойгу поддержал эту идею.

Фото: пресс-служба Смольного