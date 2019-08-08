В петербургской семье четверняшек появился пятый ребенок

Четверняшки родились в 2019 году.

В петербургской семье четверняшек Морозовых вновь прибыло, сообщил "Петербургский дневник".

В 2019 году блогер Оксана Морозова родила четверняшек. Пятого ребенка, еще одного мальчика, хотят назвать Максимом. Девушка показала в stories в своем Instagram фрагмент baby shower, где вместе с супругом разрезает тортик с предсказанием пола малыша. Начинка оказалась синей, значит – мальчик.

Диана, Богдан, Роман и Алексей уже умеют ходить и играют в небольшой спортивной секции, установленной в квартире. Свою жизнь мама-блогер показывает в Instagram на аудиторию в 19 тысяч подписчиков. После того, как дети появились на свет, администрация Петербурга выделила семье трехкомнатную квартиру.

Ранее мы писали, что четверняшки Морозовы из Петербурга отмечают свой первый день рождения.

Фото: pixbay