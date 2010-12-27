В петербургской поликлинике открыли первичное онкологическое отделение

О новинке Piter.TV рассказали в администрации Пушкинского района.

В четверг, 24 октября, городская поликлиника № 60 получила собственное первичное онкологическое отделение. Открытие произошло в рамках улучшения системы по работе с выявлением и лечением онкологических заболеваний в Петербурге.

Отметим, что за ближайшие два года в городе запланировано открытие 18 центров амбулаторной онкологической помощи. Открытие отделения станет первым этапом в создании такого центра в Пушкинском районе.

Новый кабинет обеспечит диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях, а также непосредственно мониторинг лечения.

В ближайшем времени в кабинете появится "тяжелого" оборудования, сообщили в администрации. Планируется появление компьютерного томографа 32 среза, маммографа -2 единицы, УЗИ экспертного класса. Общая стоимость – 58 млн. руб.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году на ОМС в Петербурге потратят 119 млрд рублей.

Фото: Pixabay