В петербургской подземке появился вагон-лаборатория

Многофункциональный комплекс будет проверять оборудование на исправность.

В петербургском метро появился новенький вагон с лабораторией. Сейчас он проходит все необходимые испытания для Службы сигнализации, централизации и блокировки. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

После окончания монтажа измерительного комплекса оборудование проверят в рабочих условиях. Пресс-служба петербургского метрополитена

Новый вагон-лаборатория заменит старый, который функционирует в петербургской подземке с 1984 года. Многофункциональный комплекс предназначен для проверки исправности оборудования. Полученные данные будут передаваться для анализа в специальные подразделения петербургского метрополитена.

Ранее мы писали, что в "Ночь музеев" метрополитен Петербурга будет работать круглосуточно.

Фото: metro.spb.ru