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В квартире на Металлистов нашли труп мужчины с израненным лицом
Сегодня, 11:58
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himif

В квартире на Металлистов нашли труп мужчины с израненным лицом

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Предположительно, петербуржец ударился об стеклянный стол.

В первом часу ночи в минувшую пятницу, 12 февраля, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи. Медик рассказал о найденном в квартире на проспекте Металлистов мертвом мужчине. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

На лице 62-летнего мужчины были множественные резаные раны лица. Предположительно, петербуржец сильно ударился об стеклянный стол в своей квартире. Известно, что умерший бы неработавшим.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что житель Мурино убил собутыльницу и раскидал ее останки вдоль дороги.

Фото: Piter.TV

Теги: рана, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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