"Пролетарскую" закрывали из-за иностранца с гранатой

В багаже гражданина Белоруссии при проверке станции метро нашли гранату времен Второй мировой войны. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В среду, 11 октября, на целый час закрывали станцию метро "Пролетарская" закрывали больше чем на час. Причина была не в проверке бесхозного предмета. Около 18.30 служба контроля метро решила проверить сумку 42-летнего гражданина Белоруси. В объемном бауле оказалась граната.

В 18.40 из вестибюлей эвакуировали всех пассажиров. На место вызвали экспертов. Проверка продолжалась более часа, а станция начала нормально работать только около восьми вечера.

Боеприпас направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. Там его исследовали. Удалось усыновить, что граната еще времен Второй мировой войны. Владельца опасного груза отправили в отдел полиции. Проводится проверка.