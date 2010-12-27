В петербургских магазинах только одни пельмени соответствуют нормам

Этот продукт соответствует формуле "цена-качество".

Организация "Общественный контроль" в очередной раз проверила товар, который продается в петербургских магазинах. В этот раз в центре внимания специалистов оказались пельмени "эконом-сегмента". Результаты оказались неутешительны: многие производители указывают на этикетке неверный состав. И только одним пельменям удалось пройти проверку.

Лидером экспертизы стали пельмени "Фирменные" торговой марки "Кулинарные решения". По словам экспертов, они полностью соответствуют формуле "цена-качества". Массовая доля начинки в этом продукте составляет 53,2 %, а количество белка и жира полностью соответствует значениям, указанным на этикетке.

Ранее мы писали, что в идеальных пельменях должно быть только семь ингредиентов.

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