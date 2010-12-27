"Банки-обманки": 90% тушенки в Петербурге не соответствуют ГОСТу

Производители применяют субпродукты, химические добавки и загустители, нарушающие государственные ГОСТы.

Накануне организация "Общественный контроль" решила проверить качество тушенки, стоящей на прилавках магазинов Санкт-Петербурга. Увидев результаты экспертизы, общественники пришли в ужас – 9 из 10 образцов не имеют ничего общего с мясными консервами.

Организация делает "контрольную закупку" тушенки ежегодно, чтобы проверить ее качество. Каждый раз экспертиза находит грубые нарушения государственных стандартов со стороны производителей, однако в 2018 году итоги оказались рекордно плохими. Так, например, в 2016 году проверку не прошли четыре из десяти образцов (40%), в прошлом 60%, а в 2018 проверка показала 90% некачественного мяса.

"Общественный контроль" разместил на своем официальном сайте итоги экспертизы, которую прошли мясные продукты с маркировкой "ГОСТ 32125-2013". Согласно стандарту, в говяжьей тушенке должно быть на более 17%, а белка не менее 15%:

В говядине тушеной ТМ "Скопинский" ("Скопинский мясоперерабатывающий комбинат", Рязанская обл.) массовая доля жира составила целых 30%, тогда как белка в продукте оказалось всего 7,9%. Говядина тушеная ТМ "Деликатесный ряд" от ООО "БРТ" (Калининградская обл.) содержала 22,5% жира, а белка – всего 7,1%. Образец говядины тушеной ТМ "Курганский стандарт" от ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" содержал 20,3% жира и всего 7,4% белка. В консервах ТМ "Русь" (ООО "ПК "Русь", г. Старая Русса, Новгородская обл.) массовая доля жира составила 18%, а белка – всего 7,6%. Массовые доли жира и белка в говядине тушеной от ООО "МКК "Балтийский" (Санкт-Петербург) составили 17,8% и 11% соответственно. В аналогичных консервах ТМ "Добрый продукт" (ООО "Гусевский консервный мясокомбинат", Калининградская обл.) и ТМ "Спецпроект" (ООО "КМПЗ "Балтпроммясо", Калининград) массовая доля белка составила 10,5% и 10,9% соответственно. Меньше всего белка из числа проверенных говяжьих консервов было в образце ТМ "Главпродукт" (АО "Орелпродукт", Орловская обл.) – всего 7,2% Пресс-служба СПБ ООП "Общественный контроль"

Причин таких плачевных показателей общественники озвучили множество. Главной является низкое качество сырья, применяемого в целях экономии, а также добавление в тушенку субпродуктов. В четырех образках был обнаружен загуститель каррагинан, о котором не сообщается на этикетке. Обычные покупатели смогут протестировать консервы на этот компонент даже в домашних условиях:

После извлечения тушенки из банки кусочки должны легко отделяться друг от друга. Если же содержимое сохраняет форму банки, а кусочки сложно отделить друг от друга, как это было с образцами "Потанино", "Скопинский", "Русь" и "Главпродукт", то, скорее всего, при изготовлении консервов использовался загуститель Заведующая отделом физико-химических испытаний ФБУ "Тест-С.-Петербург" Юлия Грамотина

В организации отметили, что подделку можно определить магазине по цене. Так, настоящая качественная тушенка не может быть дешевле 150 рублей. Однако бдительность терять не стоит.

Самым дорогим из проверенных образцов говяжьей тушенки оказался продукт от ООО "МКК "Балтийский". Стоимость банки весом 325 г составила 159 руб. – именно такую цену производитель считает справедливой для продукта с пониженным содержанием белка, завышенным количеством жира, наличием кровеносных сосудов. На втором месте по стоимости (129,9 руб. за 325 г) – тушенка ТМ "Скопинский" с зашкаливающим содержанием жира (30%), низким содержанием белка (7,9%), кусочками мяса массой менее 30 г, приправленными крупными кровеносными сосудами. Пресс-служба СПБ ООП "Общественный контроль"

Ежегодно результаты проверки направляются в Роспотребнадзор. Несмотря на то, что производителей не так легко наказать, ведомство уже привлекало к административной ответственности ряд компаний. Были наказаны универсамы "Полушка" за продажу тушенки ТМ "Потанино" и магазины "Сезон" и "Семишагофф" за консервы ООО "КМПЗ "Балтпроммясо" и ООО "МКК "Балтийский".

О полных результатах проверки вы можете узнать на официальном сайте организации "Общественный контроль".

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