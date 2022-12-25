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В Петербурге появился похититель новогодних елочек – видео

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Молодого человека назвали городским Гринчем.

В Петербурге завелся Гринч. "Похититель Рождества" украл елочку из подъезда многоэтажки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте". 

Молодой человек зашел в парадную, схватил украшенную игрушками ель и выбежал на улицу. Горожанин попытался быстро скрыться с места преступления, но по дороге у него постоянно выпадали из рук и карманов вещи, поэтому приходилось делать остановки. 

Хулигана заметили камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает воришку.

Ранее на Piter.tv: по Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше машины.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: полиция, проспект ударников, украл ёлку, украл ель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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