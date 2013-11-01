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По Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше машины
Сегодня, 13:17
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По Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше машины

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В пакете у погибшего был пакет с наркотиками.

Накануне, 24 декабря, на Васильевском острове полицейские остановили водителя, который катался по городу с трупом на крыше. Автомобилист был сильно пьян и даже не заметил, что сбил человека. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Автомобиль гонщика остановили на улице Кораблестроителей у дома 30. Выяснилось, что горожанин сбил пешехода, после чего тот оказался на крыше каршеринга. 

Водитель не помнит, что произошло. А у погибшего в пакете нашли наркотики.

Возили труп долго. От Кораблестроителей через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской улицы и Морского проспекта, где нетрезвый водитель оставил автомобиль, спокойно закрыл и ушел спать.

Очевидец 

Ранее на Piter.tv: на Советском проспекте полицейские нашли наркотики в автомобиле "Жигули".

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: васильевский остров, наркотики, пьяный водитель, труп на крыше, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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