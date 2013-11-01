По Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше машины

В пакете у погибшего был пакет с наркотиками.

Накануне, 24 декабря, на Васильевском острове полицейские остановили водителя, который катался по городу с трупом на крыше. Автомобилист был сильно пьян и даже не заметил, что сбил человека. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Автомобиль гонщика остановили на улице Кораблестроителей у дома 30. Выяснилось, что горожанин сбил пешехода, после чего тот оказался на крыше каршеринга.

Водитель не помнит, что произошло. А у погибшего в пакете нашли наркотики.

Возили труп долго. От Кораблестроителей через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской улицы и Морского проспекта, где нетрезвый водитель оставил автомобиль, спокойно закрыл и ушел спать. Очевидец

Ранее на Piter.tv: на Советском проспекте полицейские нашли наркотики в автомобиле "Жигули".

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор