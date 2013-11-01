По Васильевскому острову гонял автомобилист с трупом на крыше машины

Накануне, 24 декабря, на Васильевском острове полицейские остановили водителя, который катался по городу с трупом на крыше. Автомобилист был сильно пьян и даже не заметил, что сбил человека. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Автомобиль гонщика остановили на улице Кораблестроителей у дома 30. Выяснилось, что горожанин сбил пешехода, после чего тот оказался на крыше каршеринга.
Водитель не помнит, что произошло. А у погибшего в пакете нашли наркотики.
Возили труп долго. От Кораблестроителей через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской улицы и Морского проспекта, где нетрезвый водитель оставил автомобиль, спокойно закрыл и ушел спать.
Очевидец
Ранее на Piter.tv: на Советском проспекте полицейские нашли наркотики в автомобиле "Жигули".
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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