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На Советском проспекте полицейские нашли наркотики в автомобиле "Жигули"
Сегодня, 12:59
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На Советском проспекте полицейские нашли наркотики в автомобиле "Жигули"

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Против мужчины составили уголовное дело.

В Невском районе сотрудники полиции задержали жителя Колпино, в автомобиле которого они нашли наркотики. На заднем сидении в машине "Жигули" лежал пакет с амфетамином, общей массой почти 280 грамм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленника поймали на Советском проспекте около дома № 37. 40-летнего владельца автомобиля поместили  в изолятор. 

Против мужчины составили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ведется расследование.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе Петербурга ушлый горожанин развел пенсионеру на 16,5 млн рублей.

Фото:  Piter.tv

Теги: жигули, задержание, колпино, наркотики, полиция, советский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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