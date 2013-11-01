На Советском проспекте полицейские нашли наркотики в автомобиле "Жигули"

Против мужчины составили уголовное дело.

В Невском районе сотрудники полиции задержали жителя Колпино, в автомобиле которого они нашли наркотики. На заднем сидении в машине "Жигули" лежал пакет с амфетамином, общей массой почти 280 грамм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленника поймали на Советском проспекте около дома № 37. 40-летнего владельца автомобиля поместили в изолятор.

Против мужчины составили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ведется расследование.

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Фото: Piter.tv