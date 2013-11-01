В Приморском районе Петербурга ушлый горожанин развел пенсионеру на 16,5 млн рублей

В конце ноября жительница Приморского района увидела в соцсетях рекламу "о грамотном вложении средств" и решила принять участие в проекте.

В субботу, 24 декабря, в полицию обратилась пожилая петербурженка. Женщина рассказала правоохранителям, что стала жертвой мошенников. Они вложила в несуществующие инвестиции 16,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В конце ноября жительница Приморского района увидела в соцсетях рекламу о грамотном вложении средств. Она заполнила анкету, после чего с ней связался "финансовый консультант". Он убедил пенсионерку перевести на неизвестные банковские счета более 16,5 млн рублей.

Позже 80-летняя женщина поняла, что ее обманули. Она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.tv: судимый житель Выборга развел пенсионера на 800 тыс. рублей.

Фото: Pxhere