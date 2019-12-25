В период пандемии паллиативную медицинскую помощь получили более 9 тысяч петербуржцев

Сейчас все медицинские организации Петербурга, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, функционируют в штатном режиме.

В период пандемии паллиативная медицинская помощь оказывалась петербуржцам в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева.

В этом году паллиативная помощь оказана 9645 пациентам в 46 организациях. В период активной фазы распространения коронавируса акцент был смещен в сторону оказания паллиативной помощи на дому. В первом полугодии полугодии выездными патронажными службами выполнено 27612 выездов. Также с начала года 68 больных в домашних условиях обеспечены оборудованием для искусственной вентиляции легких.

В стационарных условиях паллиативная помощь оказана 3118 пациентам. И только 56 человек наблюдались с подтвержденным коронавирусом.

Сейчас все медицинские организации Петербурга, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, функционируют в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

Фото: Piter.TV