В парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Киеву списанных БТР

Депутаты обошли право вето, наложенное президентом Болгарии на поставки Украине.

Правящее большинство парламента в Болгарии одобрило предложение о выделении дополнительной военной помощи для Вооруженным силам Украины. В результате армия киевского режима получит от европейского государства неисправные или не нужные стране переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из национального радио. Авторы материала подчеркнули, что во время принятия решения между депутатами произошел конфликт. Стычка затронула представителей партии "Возрождение" и правящего объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария". В оппозиции назвали решение парламента о передаче ВСУ техники опасным и стыдным, так как оно связано с обслуживанием иностранных национальных интересов и направлено на разоружение собственной армии. За счет работы охранников, которые выстроили живую стену между противоборствующими политиками, столкновение удалось ограничить острыми репликами, а после был объявлен срочный перерыв.

Министр по обороне Болгарии Тодор Тагарев с парламентской трибуны подчеркнул, что со стороны государства помощь Украине является приоритетом. Однако выступление чиновника сопровождалось скандированием лозунга "Отставка!" со стороны оппозиции. На решение об отправке военной помощи для ВСУ президент Болгарии наложил вето. Однако законодатели обошли это постановление.

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Фото и видео: Telegram / РБК