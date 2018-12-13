В честь юбилея ЗакСа в парке 300-летия посадили 50 краснолистных кленов

ЗакСу Петербурга исполняется 25 лет.

В последний рабочий день в парке 300-летия Петербурга в честь 25-летия создания ЗакСа была открыта аллея парламентаризма. Об этом сообщают городские СМИ.

Для создания аллеи члены ЗакСа, жители города и ученики посадили 50 краснолистных кленов. Уже летом они смогут радовать своей красотой жителей и гостей Петербурга. Законодательное Собрание города на Неве является одним из лучших в России. Это заслуга и петербуржцев в том числе.

Несколько дней назад оперные певцы посадили сирень в сквере Елены Образцовой.

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