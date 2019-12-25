В парках Васильевского острова проверили добросовестность собачников

По району провели рейд, в ходе которого пресекали нарушения правил выгула собак.

В парках Васильевского острова, в том числе в "Шкиперском", "Василеостровце" и парке Декабристов проверили добросовестность местных собачников. Как сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности и правопорядка, полицейские и представители районных администраций провели по району рейд, в ходе которого пресекались связанные с выгулом собак нарушения.

Уполномоченные сотрудники проверили, не выгуливаются ли питомцы на запрещенных для этого территориях, надеты ли на собак поводки и намордники, а также убирают ли хозяева за своими четвероногими друзьями. В ходе рейда пресекли порядка 20 правонарушений, с собачникам провели профилактические беседы, а особо рьяных местных жителей привлекли к административной ответственности. Штрафы за нарушения правил выгула собак может достигать пяти тысяч рублей.

В комитете отметили, что такие рейды регулярно проводятся по всем городе.

Ранее мы рассказывали, что за неделю за нарушения правил благоустройства в Петербурге выписали штрафов на 7 млн.

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