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В парадной дома на Рябовском шоссе ночью обнаружен 3-летний ребенок
Сегодня, 10:28
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lesjasap
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В парадной дома на Рябовском шоссе ночью обнаружен 3-летний ребенок

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Полиция разыскивает родителей трехлетнего потеряшки на Рябовском шоссе.

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружен маленький ребенок, который находился раздетым в парадной дома.Инцидент произошел в доме на Рябовском шоссе. 
 
Маленького мальчика трех лет нашли местные жители. Около двух часов ночи 28 января они обратились в правоохранительные органы. Сообщается, что малыш находился в одиночестве, но одет в домашнюю одежду. Ребенок смог назвать свое имя и фамилию. Полиции также удалось установить возможный адрес потеряшки. Квартира, в которой предположительно проживает мальчик находится в том же доме. Однако, на стук оперативников входную дверь никто не открыл.
 
В настоящее время малыш направлен в больницу.
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Теги: красногвардейский район , малыш , парадная , ребенок , рябовское шоссе
Категории: Новости СПб

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