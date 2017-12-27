В парадной дома на Рябовском шоссе ночью обнаружен 3-летний ребенок

Полиция разыскивает родителей трехлетнего потеряшки на Рябовском шоссе.

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружен маленький ребенок, который находился раздетым в парадной дома.Инцидент произошел в доме на Рябовском шоссе.

Маленького мальчика трех лет нашли местные жители. Около двух часов ночи 28 января они обратились в правоохранительные органы. Сообщается, что малыш находился в одиночестве, но одет в домашнюю одежду. Ребенок смог назвать свое имя и фамилию. Полиции также удалось установить возможный адрес потеряшки. Квартира, в которой предположительно проживает мальчик находится в том же доме. Однако, на стук оперативников входную дверь никто не открыл.

В настоящее время малыш направлен в больницу.