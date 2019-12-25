В октябре в Петербурге кровь сдали 183 донора

В итоге во время акции удалось собрать 82,3 литра крови.

В октябрьской акции, которая была организована "Фондом Доноров" приняли участие 183 донора. Кровь сдавали в 6 учреждениях города.

В итоге удалось собрать 82,3 литра крови. В "Фонде доноров" напомнили, что сдавать кровь очень важно, так как в больницах ежедневно переливают огромное количество крови, без которой жизни некоторых людей оказываются под угрозой.

Стать донором может стать любой дееспособный гражданин от 18 лет и с весом более 50 килограммов.

Фото: "Фонд доноров"