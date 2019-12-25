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В окно жительницы Выборга забросили муляж гранаты
Сегодня, 11:07
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lizapoluda

В окно жительницы Выборга забросили муляж гранаты

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На кухне потерпевшей выбито окно.

В Выборге неизвестные бросили учебную гранату в окно 38-летней женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая обратилась в районную полицию ночью 24 марта. Женщина сообщила, что в ее квартиру в пятиэтажном доме по Большой Каменной улице бросили тяжелый предмет через окно.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по адресу, обнаружили на кухне квартиры ручную гранату в осколках от разбитого стекла. Была проведена экспертиза, взрывное устройство оказалось учебным.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге неизвестный поджег Mercedes на территории частного дома.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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