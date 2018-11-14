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В одной из школ Всеволожска учеников поили коричневым молоком
Вчера, 13:18
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KaterinaKono13

В одной из школ Всеволожска учеников поили коричневым молоком

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Была проведена проверка. По словам родителей и самого директора школы, испорченной продукции в заведении больше нет. 

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Роспотребнадзора осуществили рейд в средней общеобразовательной школе "Сертоловская СОШ №1". Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости". 

Проверка была осуществлена не просто так, а из-за многочисленных жалоб родителей учащихся данного заведения о якобы непонятной консистенции и коричневого цвета молочной продукции в столовой. 

В связи с информацией в сети Интернет о реализации недоброкачественной молочной продукции в питании детей МОБУ "Сертоловская СОШ №1" возбуждено и проводится административное расследование в отношении организатора питания.

указано в официальном сообщении Роспотребнадзора

По словам родителей и самого директора школы, испорченной продукции в заведении больше нет. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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