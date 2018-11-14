В одной из школ Всеволожска учеников поили коричневым молоком

Была проведена проверка. По словам родителей и самого директора школы, испорченной продукции в заведении больше нет.

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Роспотребнадзора осуществили рейд в средней общеобразовательной школе "Сертоловская СОШ №1". Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Проверка была осуществлена не просто так, а из-за многочисленных жалоб родителей учащихся данного заведения о якобы непонятной консистенции и коричневого цвета молочной продукции в столовой.

В связи с информацией в сети Интернет о реализации недоброкачественной молочной продукции в питании детей МОБУ "Сертоловская СОШ №1" возбуждено и проводится административное расследование в отношении организатора питания. указано в официальном сообщении Роспотребнадзора

По словам родителей и самого директора школы, испорченной продукции в заведении больше нет.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"