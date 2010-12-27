В одной из квартир Петербурга нашли мумию

Засушенное тело мужчины обнаружили в его собственной комнате

26 октября в квартире дома 18/1 по улице Дыбенко обнаружили мумифицированный труп 64-летнего мужчины, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что накануне в коммунальной квартире в Веселом Поселке молодой человек забеспокоился за своего соседа. Мужчина продолжительное время не появлялся и не выходил из своей комнаты. Также из-за двери вместо звуком была лишь тишина.

Забеспокоившийся сосед вскрыл квартиру и обнаружил тело погибшего пенсионера. Сообщается, что оно успело высохнуть до состояния мумии.

Ведется проверка по установлению причины смерти мужчины.