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В общественном транспорте Петербурга за 14 дней поймали 148 безмасочников
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В общественном транспорте Петербурга за 14 дней поймали 148 безмасочников

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Также в ходе проверок сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности за нарушение ПДД 26 водителей автобусов и такси.

В Петербурге продолжается борьба с нелегальными перевозчиками, чьи услуги небезопасны для пассажиров. С 28 июня по 11 июля было проведено более 40 проверок для пресечения нарушений.

Совместно с сотрудниками полиции и Ространснадзора арестовано и перемещено на штрафстоянку пять автомобилей и один автобус.

Также в ходе проверок сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности за нарушение ПДД 26 водителей автобусов и такси. Также было оформлено 148 актов в отношении пассажиров и водителей за отсутствие масок в общественном транспорте.

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Фото: Piter.tv

Теги: маски, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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