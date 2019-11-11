В обновленном пространстве ОХТА LAB может появиться радиостудия и детская зона

Коворкинг меняет формат.

Креативно-рабочее пространство ОХТА LAB, популярное у петербуржцев, откроется в обновленном виде в 2020 году. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отмечается, что площадка займет тысячу квадратных метров на третьем этаже торгового комплекса, а филиал библиотеки им. В. В. Маяковского, коворкинг и лекторий останутся на своих местах и продолжат работу. Площадка останется узнаваемой для постоянных посетителей, но при этом расширится и приобретет акцент на семейное времяпрепровождение. В свежей ОХТА LAB намечаются встречи по темам семейного воспитания, клубы для родителей и семейные развлечения. Среди новых зон появится радиостудия и детское пространство для интеллектуального досуга, где маленьким петербуржцам будут проводить мастер-классы и показывать спектакли. У входа появится интересный функциональный арт-объект

Все детали проекта пока не раскрывают. Возможно, к моменту открытия новой ОХТА LAB что-то в концепции не раз изменится.

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Фото: ОХТА LAB / ВКонтакте