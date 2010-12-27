В ноябре в Петербурге появятся 15 новых троллейбусов

Транспорт будет оснащен Wi-Fi.

На улицы Северной столицы в ноябре этого года выйдут 15 новых троллейбусов, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Отмечается, что максимальная начальная цена закупки составляет 229,8 млн рублей. Осуществляться она будет за счёт субсидии на увеличение уставного фонда "Горэлектротранса", которое было принято правительством города.

Троллейбусы новых моделей заменят старые на разных маршрутах в Петербурге. Транспорт будет оснащён полным комплектом информационного оборудования, возможностью считывания бесконтактных банковских карт и Единой карты петербуржца, системой видеонаблюдения, радиоинформаторами и Wi-Fi.

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