В новом году петербуржцам оплатят медицину

Петербуржцам в новом году власти готовы выделить 26 тысяч рублей на каждого.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил городскую программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Отмечается, что на лечение каждого петербуржца власти города выделили 26 тысяч рублей на 2018 год. Важно, что это почти на 14% больше, чем в 2017 году. Система обязательного медицинского страхования для Санкт-Петербурга в следующем году будет стоить свыше 140 млрд рублей. Из данной суммы почти 40% будет выделено из бюджета города. Остальную часть профинансирует Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.