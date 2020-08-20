Участие во всероссийских соревнованиях "Русская зима" в Гатчине примут более 150 спортсменов.

В новогодние каникулы Гатчина примет всероссийские соревнования по бадминтону "Русская зима". Соревнования серии Гран-При сезона 2023 года пройдут с 3 по 8 января в физкультурно-оздоровительном комплексе "Арена". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Цель турнира – популяризация бадминтона, как олимпийского вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также определение сильнейших спортсменов для проведения отбора в юношеские сборные команды России и национальную сборную страны. Дмитрий Иванов, председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области

Участие во всероссийских соревнованиях "Русская зима" в Гатчине примут более 150 спортсменов из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Калининграда, Воронежа, Тулы, Сыктывкара, Владивостока, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Беларусь.

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