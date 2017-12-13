В ночном пожаре пострадали пациенты наркологического центра

В Северной столице в ночь на понедельник произошло несколько возгораний.

В ночь на понедельник в Петербурге произошло сразу четыре пожара в Выборгском, Красногвардейском и Центральном районах.

Поздним вечером на проспекте Энгельса в 27 доме спасатели тушили наркологический центр. По информации от специалистов, загорелось постельное белье на втором этаже здание. Из пострадавшего помещения пришлось эвакуировать медицинский персонал и пациентов. Пострадали двое человек.

В этом же районе в половину третьего ночи пламя охватило еще одно здание.На проспекте Луначарского горел дом под номером 62 корпус 2. Пострадала трехкомнатная жилая квартира. На месте происшествия работали три единицы спецтехники и 13 человек личного состава ГУ МЧС. Огонь удалось ликвидировать к трем часам ночи. Сведений пострадавших не поступило.

Еще один очаг возгорания находился в однокомнатной квартире в Центральном районе. Горела однокомнатная квартира по улице Дыбенко, 15 корпус 2. Огонь затронул 18 квадратных метров площади. Жертв нет.

В Красногвардейском районе пожарные выезжали на вызов в нежилой дом. На четвертом этаже заброшенного здания выгорел мусор. Инцидент произошел по улице Магнитогорская, дом 57. Местные жители отмечают, что здание горело уже не в первый раз. Оно располагается на пересечении с Энергетиков и стоит в подобном виде около 15 лет. Петербуржцы призывают органы власти задуматься о сносе ветхого и потенциально опасного объекта.