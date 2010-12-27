В ночной погоне за нетрезвым нарушителем пострадала полицейская машина

В итоге нарушителя задержали.

В Петербурге ночью, 16 марта, полицейским пришлось гоняться за пьяным нарушителем по всему городу. Сотрудникам полиции пришлось подставить под удар служебную машину.

Около 3 часов ночи на пересечении 2-й Березовой и Большой аллеей патрулировавший город инспектор ДПС заметил автомобиль Great Wall, который грубо нарушал ПДД. Два наряда ГИБДД начали преследовать нарушителя. Водитель же требования полицейских остановиться игнорировал и только прибавил газу, пытаясь скрыться. Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Чтобы остановить нарушителя, старший инспектор ГИБДД на служебной "Ладе" перегородил проезжую часть, но водитель внедорожника и не подумал остановиться. Протаранив служебную машину, он всё равно скрылся с места аварии.

В результате погоня закончилась на Сердобольской улице, 7. Полицейские остановили внедорожник и задержали нарушителя. Им оказался 25-летний местный житель в нетрезвом состоянии.

Нарушителя доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за "пьяную езду". Передает "Водитель Петербурга".

Фото: Водитель Петербурга