В Петербурге в ночь с 1 на 2 мая мосты разводиться не будут

Они не разводятся в связи с Праздником Весны и Труда.

В ночь с 1 на 2 мая 2023 года в Петербурге не будут разводить мосты. Они не разводятся в связи с Праздником Весны и Труда. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни РФ.

При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте, на официальной странице "Мостотреста" ВКонтакте, а также в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

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Фото: Piter.tv