В ночь с 13 на 14 марта температура в Ленобласти достигнет -17 градусов

Днем же, 14 марта, возможны плюсовые температуры.

Предстоящей ночью в Ленинградской области температура опустится до -17 градусов, в определенных районах может пройти мокрый снег. Днем же, 14 марта, возможны плюсовые температуры. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Погода вновь удивит жителей Ленинградской области: после ночного мороза в -17 в регион придет оттепель. Об этом предупреждает пресс-служба областного главного управления МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Отметим, что подобные перепады температур могут привести к ухудшению состояния здоровья категории граждан, зависимых от погодных условий. Поэтому медики советуют как можно меньше переутомляться в такие дни, а при малейшем ухудшении состояния - обращаться к врачу.

Ближайшей ночью, 14 марта, температура воздуха в Ленобласти упадет до 3-8 градусов мороза, а в восточной части - до 12-17. На западе пройдет небольшой снег. Днем же воздух прогреется до -2...3 градусов. Ветер юго-восточного направления усилится до 7-12 метров в секунду.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: Piter.TV