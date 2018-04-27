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В ночь на Звездной загорелась кухня в жилой квартире
Сегодня, 8:17
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lesjasap

В ночь на Звездной загорелась кухня в жилой квартире

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На данный момент сведений о жертвах нет.

В Московском районе Петербурга пожарные в ночь на 27 февраля тушили квартиру. Помещение заполыхало по адресу Звездная улица, дом 11. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется пресс-службой экстренного ведомства по региону.

По данным спасателей, возгорание началось в кухне. Вызов в ГУ МЧС поступил около половины четвертого утра. В ликвидации проблемы участвовало десять человек личного состава службы и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось за 20 минут. Эксперты занимаются установлением причин случившегося.

Фото: Piter.tv

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Теги: загорелась квартира, звездная улица, пожар в кухне
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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