В ночь на Звездной загорелась кухня в жилой квартире

На данный момент сведений о жертвах нет.

В Московском районе Петербурга пожарные в ночь на 27 февраля тушили квартиру. Помещение заполыхало по адресу Звездная улица, дом 11. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется пресс-службой экстренного ведомства по региону.

По данным спасателей, возгорание началось в кухне. Вызов в ГУ МЧС поступил около половины четвертого утра. В ликвидации проблемы участвовало десять человек личного состава службы и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось за 20 минут. Эксперты занимаются установлением причин случившегося.

Фото: Piter.tv