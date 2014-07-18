Всего проверено 10 заведений, 4 из которых оказались нарушителями.

В ночь на 31 октября в центре Петербурга прошел очередной барный рейд на соблюдение коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

В рейде приняли участие администрация Центрального района совместно с полицией и Федеральной налоговой службой. Всего сотрудники проверили 10 заведений, 4 из которых оказались нарушителями.

Первый нарушитель располагается на Литейном проспекте. Заведение работало на нерабочей неделе, несмотря на запрет. Более того, в баре отсутствовали маски и QR-код.

Также в список нарушителей попал бар "Угрюмочная", расположенный по соседству. У персонала и посетителей отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Еще несколько баров-нарушителей заметили на Лиговском проспекте.

Сотрудники не обошли стороной и заведения на улице Рубинштейна. В момент рейда работал лишь бар "Базара нет". В заведении отсутствовал QR-код, а также лицензия на реализацию алкоголя. Сам персонал находился в баре без масок.

В последний раз ночной антиковидный рейд проходил в ночь с 29 на 30 октября. В итоге опечатали шесть баров.

Напомним, жесткие ограничительные меры будут действовать в Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Рестораны и кафе будут работать только на доставку и навынос. В Смольном пообещали проверять, как организации соблюдают постановление правительства №121.

Видео и фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ