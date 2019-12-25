Это будет последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2020 году.

В ночь на 22 декабря разведут Троицкий мост. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В ночь на 22 декабря состоится последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2020 году. В эту ночь с 01:20 до 04:50 будет разведен только Троицкий мост. После этого все мосты останутся наведенными до весны 2021 года.

Разводка и наводка моста может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"