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В ночь на 22 декабря разведут Троицкий мост
Сегодня, 11:39
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nastya960

В ночь на 22 декабря разведут Троицкий мост

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Это будет последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2020 году.

В ночь на 22 декабря разведут Троицкий мост. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В ночь на 22 декабря состоится последняя технологическая разводка петербургских мостов в 2020 году. В эту ночь с 01:20 до 04:50 будет разведен только Троицкий мост. После этого все мосты останутся наведенными до весны 2021 года.

Разводка и наводка моста может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Фото: ВК/ CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: мостотрест, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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