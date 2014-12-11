Уровень воды снизится до -70...-75 сантиметров.

В ночь на 21 сентября в Невской губе Финского залива снизится уровень воды. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". С 22:00 до 1:00 уровень воды в Невской губе Финского залива снизится до -70...-75 сантиметров.

Ещё на прошлой неделе из-за шторма, который бушевал в городе два дня подряд, в Петербурге наблюдался значительный подъем воды в реках. На Карповке под воду ушли спуски к реке и гранитные ограждения, а на канале Грибоедова под водой скрылись гранитные площадки. Значительный подъем воды также наблюдался в Неве. Критический подъем воды в реках Петербурга был связан с циклоном "Кийан". Из-за него накануне вечером также бушевал Финский залив.

Фото: pexels.com