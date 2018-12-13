В ночь на 15 мая на окраинах Петербурга похолодает до нуля градусов

Однако, днем столбик термометра поднимется до +15 градусов.

В Петербурге 15 мая ожидается теплая погода, облачность и умеренный ветер. На окраинах города ночью столбик термометра опустится до нуля градусов. Об этом сообщает Северо-Западный Гидрометцентр.

В Петербурге ночью будет около +3 градусов, а вот на окраинах термометр может показать 0 градусов. Днем погода исправится, станет намного теплее, но возможны и кратковременные дожди. Ветер будет дуть с севера и северо-востока.

Сейчас Петербург окутан серым небом из-за влияния фронтального раздела, который пришел в город с запада.

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