В ночь на 15 мая на окраинах Петербурга похолодает до нуля градусов

В Петербурге 15 мая ожидается теплая погода, облачность и умеренный ветер. На окраинах города ночью столбик термометра опустится до нуля градусов. Об этом сообщает Северо-Западный Гидрометцентр.
В Петербурге ночью будет около +3 градусов, а вот на окраинах термометр может показать 0 градусов. Днем погода исправится, станет намного теплее, но возможны и кратковременные дожди. Ветер будет дуть с севера и северо-востока.
Сейчас Петербург окутан серым небом из-за влияния фронтального раздела, который пришел в город с запада.
Фото: pixabay.com
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