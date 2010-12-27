В нескольких городах Ленобласти запретили проведение гей-парадов

Больше сотни городов России отказали сексуальным меньшинствам в проведении парада

В трех городах Ленинградской области – Гатчине, Шлиссельбурге и Кировске власти запретили проведение ЛГБТ-митингов и гей-парадов, сообщил активист Николой Алексеев.

Представители администрации сочли, что подобные мероприятия не только противоречат российскому законодательству, но и носят навязчивый характер. Об этом, по мнению администрации Шлиссельбург, свидетельствует намерение проводить акции на открытых для массового посещения местах.

Стоит отметить, что Шлиссельбург стал 141-м городом в России, где запретили все публичные акции сексуальных меньшинств, прокомментировал ситуацию Алексеев.

Также ранее глава Светогорска заявил, что " в городе не было, нет и не будет ни одного гея".

ЛГБТ-активисты намеренны оспорить решение в суде.