В Петергофе пройдет опен-эйр фестиваль "Парадные спектакли Петергофа"

Звезды российского балета готовятся зажигать на Всероссийском опен-эйр фестивале "Парадные спектакли Петергофа"в начале августа.

Звезды российского балета готовятся зажечь на первом Всероссийском опен-эйр фестивале "Парадные спектакли Петергофа", запланированном на начало августа в музее-заповеднике. На сегодняшней пресс-конференции были раскрыты подробности программы и участников этого ожидаемого события. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Нижний парк музея-заповедника станет исторической сценой для зрелищных спектаклей с участием выдающихся балетных звезд России, а также ожидается концерт с участием симфонического оркестра.

Петергоф был всегда летней театральной резиденцией, но это были закрытые спектакли. Сейчас этим могут насладиться все, это очень приятно Роман Ковриков, директор ГМЗ "Петергоф"

Открытие фестиваля порадует посетителей выступлением Концертного ансамбля Игоря Понамаренко, затем на сцене будут блеснуть своим мастерством народная артистка России Илзе Лиепа и ведущие солисты Большого и Мариинского театров.

Основная программа праздника пройдет в течение двух дней – 5 и 6 августа. Помимо феерических выступлений, фестиваль предложит культурно-просветительскую программу, включающую лекции о классическом танце и большую балетную экскурсию в историческом центре Петербурга.

Для обеспечения максимального комфорта посетителей, время работы парка на время проведения фестиваля будет продлено до девяти вечера.

Ранее сообщалось, что петергофский "Эрмитаж" открылся после реставрации

Фото: ГМЗ "Петергоф"