В мясе "Ленторга" Россельхознадзор нашел тетрациклин: деятельность компании приостановлена на 45 суток

По решению суда компания получила наказание в виде приостановки деятельности.

Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям заморозило деятельность предприятия "Ленторг". В течение 45 суток организация должна исправить выявленные нарушения в ветеринарном законодательстве. Проверка осуществлялась совместно с представителями Северо-Западной оперативной таможни. Отметим, что компания занимается продукцией, изготавливаемой из мяса животных и птицы.

Результаты проверки показали, что помещения "Ленторга" находятся в антисанитарии. Бытовые помещения не являются типом санпропускника, а в складских зонах не производится регулярная уборка. Подобные условия создают опасную среду: в ней разрастаются микроорганизмы и бактерии.

Также в образцах продукции эксперты нашли повышенное содержание антибиотика тетрациклина, а также анаэробных веществ. Продукция компании соответствует ветеринарно-сопроводительной документации. Согласно отчету специалистов, объемы входящего сырья и получаемых продуктов разнятся. Сотрудники проверки нашли склад с обезличенным товаром.

В результате в Выборгском районном суде приняли решение наказать "Ленторг" за административное нарушение приостановкой деятельности.

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Фото: Piter.tv