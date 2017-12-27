Наркотики в мусорном контейнере привели полицию в подпольную лабораторию в Горелово

Правоохранительные органы раскрыли производство психотропных веществ благодаря поискам в мусорке.

В Красносельском районе Петербурга полиция нашли несколько граммов наркотиков в мусорном баке. Затем след привел оперативников к подпольной лаборатории по изготовлению запрещенных веществ.

Нелегальные химические соединения обнаружили около дома номер 190 по улице Коммунаров. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось порыться в отходах, чтобы изъять из контейнера 12 граммов психотропного вещества. К данной локации патрульных привела следственная информация. Наркотики вывели представителей закона на лабораторию, которая находилась в соседнем здании. После обыска помещения оттуда вывезли холодильники, специальную посуду, химические реактивы и около 10 килограммов созданной наркотической смеси.

Там же были задержаны двое подозреваемых. Молодых людей 25 и 26 лет обвиняют в хранении и изготовлении наркотиков. По полученным данным, оба проживают на Васильевском острове и не имеют постоянной работы.