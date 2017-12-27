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Наркотики в мусорном контейнере привели полицию в подпольную лабораторию в Горелово
Сегодня, 9:24
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lesjasap
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Наркотики в мусорном контейнере привели полицию в подпольную лабораторию в Горелово

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Правоохранительные органы раскрыли производство психотропных веществ благодаря поискам в мусорке.

В Красносельском районе Петербурга полиция нашли несколько граммов наркотиков в мусорном баке. Затем след привел оперативников к подпольной лаборатории по изготовлению запрещенных веществ. 
 
Нелегальные химические соединения обнаружили около дома номер 190 по улице Коммунаров. Сотрудникам  правоохранительных органов пришлось порыться в отходах, чтобы изъять из контейнера 12 граммов психотропного вещества. К данной локации патрульных привела следственная информация. Наркотики вывели представителей закона на лабораторию, которая находилась в соседнем здании. После обыска помещения оттуда вывезли холодильники, специальную посуду, химические реактивы и около 10 килограммов созданной наркотической смеси. 
 
Там же были задержаны двое подозреваемых. Молодых людей 25 и 26 лет обвиняют в хранении и изготовлении наркотиков. По полученным данным, оба проживают на Васильевском острове и не имеют постоянной работы. 
Теги: горелово , запрещенные вещества , красносельский район , мусорка , наркотики
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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