В мусорном баке бездомный обнаружил тело младенца с чулком на шее

В городе на Неве расследуют убийство новорожденного.

Днём 12 марта на помойке в Выборгском районе было обнаружено тело младенца с женским чулком на шее.

Сегодня днём, 12 марта, бездомный в поисках пропитания во дворе проспекте Тореза, 39/2 в мусорном баке наткнулся на пакет "с чем-то мягким". Бездомный подумал, что это детская игрушка. А после его раскрытия обнаружил тело новорожденного с обмотанным вокруг шеи чулком. Об этом сообщает "Фонтанка".

Позже стало известно, что ребенок появился на свет в течение суток. На данный момент ведется масштабная проверка, сличаются списки роддомов с адресами выписки рожениц, а также изучаются записи камер уличного видеонаблюдения.