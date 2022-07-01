В минэнерго Австрии заявили о напряженной ситуации с газом

Леоноре Гевесслер сообщила о стремлении властей заполнить собственные хранилища газом.

В министерстве по энергетике Австрии заявили о крайне напряженной ситуации с газом. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Puls 24 сделала министр по вопросам энергетики Леоноре Гевесслер. Чиновница прокомментировала вопрос о том, чего стоит ждать гражданам страны следующей зимой.

Мы знаем одно: мы находимся в крайне напряженной ситуации. И мы знаем еще одно - на Владимира Путина больше нельзя положиться, он больше не надежный партнер. Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться. Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

Министр добавила, что власти Австрии планируют до начала нового отопительного сезона заполнить газохранилища на 80%. В текущий момент они заполнены только на 44,7%.

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Фото и видео: puls24.at