В микрорайоне Парголово построят гостиницу на 1000 номеров

В районе Парголово согласовали строительство гостиницы

Петербургская Комиссия по землепользованию и застройке согласовала строительство отеля и жилого дома в Парголово.

По информации источников в комиссии, у ООО «Абсолют» в планах на ул. Михаила Дудина, 15 построить многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным гаражом, а также гостиницу вместимостью в 1000 номеров. Ранее члены комиссии сомневались в том, нужен ли городу на этом месте такой большой отель. Но они решили, что город войдет в проект как участник, чтобы получить возможность влияния на этот объект.

В конечном итоге проект был согласован. Общая площадь объекта составит 122 650 кв. м. Высота отеля составит 9-13 этажей на 1000 номеров.

Инвестор безвозмездно передаст в собственность Петербурга 1200 кв. м пристроенных помещений, а также квартир площадью 582 кв. м (что составляет 2% от общей полезной площади квартир) – итого 1782 кв. м.

Фото: группа ВКонтакте / НАШЕ ПАРГОЛОВО

