В метро Петербурга утренний коллапс: автоматы по продаже проездных не работают

В Петербургском метрополитене утро началось с поломки автоматов

В Петербургском метрополитене 15 февраля перестали работать автоматы по оплате и покупке "Подорожника". По словам очевидцев, в утреннее время невозможно пополнить "Подорожник". Пассажиры жалуются, что отсутствуют объявления-предупреждения о неисправности, в связи с этим им приходится самим проверять технику и лишь спустя время вставать в огромные очереди у касс.

Сотрудники метрополитена подтвердили поломку. Отмечается, что позже в подземке появились предупреждения. Однако пассажиры в утренне время замечают объявления не сразу, тогда работникам метро приходится самим направлять людей к кассам и объяснять сложившуюся ситуацию.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский метрополитен выпустил ролик "Мы соединяем", посвященный парам, познакомившимся в метро.