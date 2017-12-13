Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В метро Петербурга утренний коллапс: автоматы по продаже проездных не работают
Сегодня, 11:06
0
Shdaria
599

В метро Петербурга утренний коллапс: автоматы по продаже проездных не работают

0
 
 

В Петербургском метрополитене утро началось с поломки автоматов

В Петербургском метрополитене 15 февраля перестали работать автоматы по оплате и покупке "Подорожника". По словам очевидцев, в утреннее время невозможно пополнить "Подорожник". Пассажиры жалуются, что отсутствуют объявления-предупреждения о неисправности, в связи с этим им приходится самим проверять технику и лишь спустя время вставать в огромные очереди у касс. 

Сотрудники метрополитена подтвердили поломку. Отмечается, что позже в подземке появились предупреждения. Однако пассажиры в утренне время замечают объявления не сразу, тогда работникам метро приходится самим направлять людей к кассам и объяснять сложившуюся ситуацию. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургский метрополитен выпустил ролик "Мы соединяем", посвященный парам, познакомившимся в метро.

Теги: метро спб , не работает автомат подорожник , новости петербург , новости спб , подорожник , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5